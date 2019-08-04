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MSB duyurdu! Pençe Harekatında 3 terörist daha öldürüldü

MSB duyurdu! Pençe Harekatında 3 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi. 

Ayrıntılar birazdan....

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