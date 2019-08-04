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Beşiktaş'ta trafik kazası! Bariyerleri aşıp karşı şerde geçti

Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak karşı istikamette ilerleyen bir minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken, otomobil sürücüsü kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı.

Kaza Beşiktaş Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen  34 VF 7750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan otomobilin motoru koptu
Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'inin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza  nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

"Şok içindeyim"
Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim zaten. Karşı taraftan geldi otomobil, bariyerleri kırarak bizim üzerimizden takla attı. Arkadaşın durumu gayet iyi verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 


 



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