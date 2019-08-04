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Bekçilik sınav sonucu açılanıyor EGM 2019 ne zaman?

Bekçilik sınav sonucu açılanıyor EGM 2019 ne zaman?

Kolluk kuvvetlerine destek olması amacıyla bekçi alımları devam ediyor. 3 aşamlı sınavdan geçmek zorunda olan bekçi adaylarının girdiği bekçilik yazılı sınav sonuçları EGM tarafından 7 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00-18.00 arasında erişime açılacak.

Bekçilik sınav sonuçları açıklanıyor EGM net tarihi duyurdu. Mahalle, çarşı ve stadyumlarda halkı korumak polise yardımcı olmak için bekçi alımları devam ediyor. 3 aşamalı sınava girmek zorunda olan bekçi adaylarının girdiği ilk sınav olan yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, gözler EGM'nin resmi sayfasında. Bekçilik yazılı sınav sonuçları EGM tarafından 7 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00-18.00 arasında erişime açılacak. 

Bekçilik sınav sonuçları, takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

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