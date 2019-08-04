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Vergi borcu olanlar dikkat! Tarih belli oldu

Vergi borcu olanlar dikkat! Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükelleflerin ilan edileceği tarihler belirlendi.

Bakanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

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