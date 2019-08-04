Tarihi gün! Erdoğan'ın açılışını yapacağı mega projede artık saatler sayılıyor

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti. Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcağı programla hizmete girecek.