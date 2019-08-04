HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ayrılığı duyurdu!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu yayınladığı mesaj ile bordo mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu. 

Uzun süredir Fransa'nın Lille Kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trabzonspor'dan ayrıldığını duyurdu.

İşte o paylaşım;

Genç futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Çok değerli Trabzonspor taraftarları; malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı.

Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor'da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon'umu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım" 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tartışma aleveleniyor! Semih Yalçın'dan Akşener'e dikkat çeken uyarı!
Tartışma aleveleniyor! Semih Yalçın'dan Akşener'e dikkat çeken uyarı!
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Bayram tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Kayseri'de 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist ikna çalışmasıyla teslim oldu
Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist ikna çalışmasıyla teslim oldu
Büyükçekmece'de faciaya ramak kaldı! Çok sayıda yaralı...
Büyükçekmece'de faciaya ramak kaldı! Çok sayıda yaralı...
Genç çifte Yıldırım'dan esprili nasihat
Genç çifte Yıldırım'dan esprili nasihat
ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisine dava
ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisine dava
Meteoroloji'den o il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den o il için sağanak uyarısı
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Yorumlar