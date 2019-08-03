ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisine dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki 'Unity Okul Hizmetleri' adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım'a okul başvurularında 'hile ve yanlış yönlendirme yaptığı' gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'de Alabama eyaleti Eğitim Departmanı (AEA) tarafından açılan davada Tarım'ın, 260 öğrenci kapasiteli 'Woodland Hazırlık Okulları' başvurusunda yaptığı hile ve yolsuzluk girişimlerine işaret edildi.

Dava dosyasında Tarım'ın, Alabama eyaletindeki okul başvurusunda, okulla bağlantılı başka bir FETÖ vakfıyla ilişkisini gizlemeye yönelik 'hileli davranışlarda bulunduğu' belirtildi.

Tarım'ın, okulun sonbaharda açılması öngörülen başvurusunda taahhüt ettiği okul binasına yönelik yapısal projelerin tamamlanmadığı ve öğrenci kaydında yeterli sayıya ulaşılamadığı bildirildi.

Ayrıca Tarım'ın, okula öğrenci çekebilmek için Mississippi eyaletinde yasal olmayan reklam çalışmaları yaptığı ve AEA'yı 'bölge sakinleri arasında okula yönelik yeterli isteğin olduğuna' dair yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

Bununla beraber, Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Yetkilileri Odasından Tarım'ın başvurusunu yaptığı okulun beklenilen hiçbir kritere uymadığı ve bu sebeple başvurunun reddedildiği açıklandı.

ABD'li yetkiliden 'kötü okul' tanımlaması

Konuya ilişkin, yerel medyaya konuşan Alabama Eğitim Departmanı Başkanı Sherry Tucker, sözleşmeli okullara karşı olmadıklarını ancak 'kötü sözleşmeli okullara' da göz yummayacaklarını söyledi.

Tucker, "Alabama Eğitim Departmanı, Alabama'daki çocukların daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için gerçek eğitimciler tarafından açılan sözleşmeli okullar ile iş birliği içinde olmaya devam edecektir ancak Alabama devlet okullarından aldıkları kaynakları eyalet dışındaki çıkarları için kullananlarla da mücadeleye devam edecektir" diye konuştu.

AEA Genel Müdürü Theron Stokes da okul başvurusunun Tarım için bir basamak olduğunu ifade etti.

Stokes, şunları dile getirdi:

"Tarım, Montgomery'de açtıkları okul sayesinde Alabama'daki vergi mükelleflerine ait paranın tadına vardı ancak Washington bölgesi sakinleri, okul sistemindeki bu finansal sorunla mücadele etmek için ayaklandı. Bu yüzden inşaat firmaları, okula yönelik projeleri bitirmeden kaçtı. Tarım ise okula öğrenci bulabilmek için Mississippi'de çalışmalar yapmak zorunda kaldı. Biz de üyelerimizin ve yerel halkımızın verdiği mücadeleye destek sağlayarak gerekli adımları attık."

Tarım'ın yıllık maaşı 300 bin dolar

Soner Tarım'ın, Alabama eyaletinde açmayı planladığı sözleşmeli okuldan alacağı maaş ve okulun eyaletteki varlığı daha önce de tepkilere neden olmuştu.

FETÖ'nün Teksas'taki en büyük okul ağlarından Harmony Public Schools'ta da üst düzey yöneticilik yapan Tarım'ın, bu okuldan yüzde 15 pay alacak olması, Alabama'da bölge halkı ve basın tarafından sıkça dile getirildi.

Hem yerel basında hem de Washington Post gibi ana akım basındaki haberlerde Tarım'ın maaşının yıllık 300 bin dolara tekabül ettiği, NASA astronotlarının bile yıllık sadece 144 bin 566 dolar maaş alabildiği belirtildi.