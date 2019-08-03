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Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı
Osmaniye'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tarafoya bakım yapan Zafer Çamsarı (28), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde meydana gelen olayda; iddiaya göre, taşeron bir firmada çalışan Zafer Çamsarı, köyün trafo bakımını yapmak için çalışmaya başladı. Çamsarı, bir süre sonra çalışırken akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamsarı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Çamsarı'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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