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Muş'ta serinlemek için nehre giren çocuklardan 3’ü hayatını kaybetti

MUŞ’un Malazgirt ilçesinde serinlenmek üzere Murat Nehri’ne giren çocuklardan 3’ü boğularak hayatını kaybederken, 1’inin tedavisi hastane devam ediyor. Kayıp olan 2 çocuğun arama çalışmaları ise sürüyor.

MUŞ’un Malazgirt ilçesinde görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı görmesi üzerine nehre atlayıp 4 çocuğu sudan çıkardı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların 3’ü hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıp 2 çocuğun aranması ise devam ediyor.

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