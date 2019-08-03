HABER /  DÜNYA

Rusya’da muhalif lider Lyuboy Sovol gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Rusya’da muhalif lider Lyuboy Sovol gözaltına alındı

RUSYA'da protesto çağrısı yapan muhalif lider Lyuboy Sovol, bugün düzenlenen gösteriler öncesinde gözaltına alındı.

Moskova Seçim Komisyonu’nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Seçime katılma hakkı engellenen muhaliflerden Lyuboy Sovol, gösteriye taksiyle giderken polis tarafından durdurularak gözaltına alındı. Protestoların bugün devam edeceği bildirilirken, şimdiden 90 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Çevik kuvvet, şehrin merkezinde toplanmaya başlayan kalabalığa dağılmaları çağrısında bulundu.

Avukat Lyubol Sovol’un 21 gündür açlık görevinde olduğu ve bugün planlanan gösteri için çağrı yaptığı bildirildi. Gözaltına alınmadan önce yerel medyaya konuşan Sovol, yetkililerin ‘muhalefeti korkutmak için’ ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İlgili Haberler
Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini imha ettiği video yayınladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay!
Foto Galeri Çocuğun ağzında 526 diş bulundu tıp dünyasını şoke eden olay! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi
MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi Mustafa Varank duyurdu
Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi Mustafa Varank duyurdu
Erdoğan'dan Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar
Erdoğan'dan Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üç atama daha yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üç atama daha yaptı
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip
ÖNCEKİ HABERLER
Fikret Orman'dan Beşiktaşlılara transfer müjdesi
Fikret Orman'dan Beşiktaşlılara transfer müjdesi
Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması
Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
Denizli'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler
Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler
İnegöl'de dilenciler lüks araçta yakalandı
İnegöl'de dilenciler lüks araçta yakalandı
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak 2019 eylül ayının kaçında başlıyor?
Yorumlar