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MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi

MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

El Bab şehir merkezinde DEAŞ'ın bir bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine jandarma istihbarat birimleri ve MİT tarafından bugün, söz konusu bomba imalathanesine, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Bomba imalathanesinde yapılan aramada; cep telefonu, telsiz, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet EYP düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyon ile patlayıcı yapımında kullanılan 833 adet elektrikli fünye, 300 adet batarya ile 480 adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Birçok büyük ve kanlı saldırı önlendi

Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde, DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı ve yapılan operasyonla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi de alındı.

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