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Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler

Demirören Haber Ajansı
Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İYİ Parti’den MHP’ye geçtiler

Geçtiğimiz gün MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından İYİ Patili'lere birlik ve barış mesajı vererek geri çağırması üzerine İYİ Parti'den MHP'ye geçişler başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinden İYİ Parti’ye geçen eski MHP’lileri tekrar partilerine davet etti. Bahçeli’nin daveti üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş, MHP'ye geçti.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında Mehmet Duran Yılmaz ve Muhammet Ateş’e rozetlerini takarak, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

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