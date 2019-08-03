Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Ayyıldızlar Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçında da Almanya'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Grup liderinin Tokyo 2020 biletini alacağı organizasyonda, günün ikinci maçında TSİ 15.00'te ev sahibi Çin, Almanya ile mücadele edecek.