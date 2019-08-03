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Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in üstünü çizdiği Yunan golcü Mitroglou’na Olympiakos ve Nantes takımları talibi oldu.

Galatasaray’da gözden çıkarılan Mitroglou’na talip çıktı. İtalyan basınından tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Tutto Mercato’nun haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, 31 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçti.

Kontratını feshetmesi gerekiyor
Söz konusu operasyonun gerçekleşmesi için oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan kontratının feshetmesi gerektiği de belirtildi.



Olympiakos da ilgileniyor
Galatasaraylı yetkililer ise bugünkü Panathinaikos maçının önemine dikkat çekerek, “Olympiakos da ilgileniyor. Panathinaikos maçında iyi oynarsa lehimize olur” değerlendirmesini yaptılar.

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