Akşener'den sert tepki: Haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam olur

Meral Akşener, İYİ Partililere MHP'lilerin saldırdığı iddiasına "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" diyerek sert tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin "Bugün geleceğin ilk günü" sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, AK Parti'nin politikalarını eleştirdi ve önemli mesajlar verdi.

Nazım Hikmet şiiri okudu

"İktidarın hatalarını görmezden gelip, bir anda en büyük savunucusu olsaydık; bugün Türkiye'nin bir değişim umudu olur muydu?" diyen İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasının sonunda şair Nazım Hikmet'in "Davet" adlı şiirini okudu.

İYİ Partililerin darbedildiği iddiası

Meral Akşener, MHP'lilerin İYİ Partilileri darbettiği iddialarına da değinerek "Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" ifadelerini kullandı.