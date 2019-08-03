Çatık kaşlı portresini gören Binali Yıldırım espriyi patlattı!
Eski TBMM Başkanı ve İstanbul adayı Binali Yıldırım, bakırcıları ziyaretinde portresini görünce “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım. Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış” diyerek espri yaptı.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilendi. Bakırcıları ziyaretinde ise girdiği bakırcı dükkanında bakır tabağı alarak işleme yapmaya çalıştı.
Yıldırım’a ayrıca kendi portresinin çizili olduğu bakır tabak hediye edildi. Çatık kaşlı portresini gören espriyle patlatarak, “Ya ben böyle çatık kaşlı mıyım? Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken yapılmış” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.
Yıldırım, daha sonra ise şehir merkezinde bulunan Yer altı Çarşısı'nda ki bakırcı esnafı ile sohbet etti.