HABER /  POLİTİKA

Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti

Fatih Altaylı yazdı Şişli'de başkan duruma el koydu, yeniden Arnavut kaldırımı döşetti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Nişantaşı'nda arnavut kaldırımları asfaltlanmaya başladı, sakinleri tepki koydu. Tepkiler neticesinde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in duruma el koyduğunu söyledi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Trafik rezaleti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım" hatırlatmasında bulundu.

"Yurttaşların tepkisi üzerine Başkan keskin hemen duruma el koydu ve çok kötü durumdaki Arnavut kaldırımı sokakları asfaltlamayı durdurdu ve buraları daha iyi bir altyapı ile yeniden Arnavut kaldırımı döşetti" bilgisini veren Altaylı, şöyle devam etti:

"Sağ olsun. Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı. Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı. Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla. Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı."

Yazının tamamı için tıklayın...

Tüm yazarlar için tıklayın...

SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini böyle imha etti!
Rusya Suriye’deki militanların topçu güçlerini böyle imha etti!
Chelsea'nin yeni 10 numarası belli oldu
Chelsea'nin yeni 10 numarası belli oldu
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Kapadokya’da bahçe çöktü ortaya yeraltı şehri çıktı
Boca Juniors'ın Cristian Pavon Fenerbahçe'ye teklif edildi
Boca Juniors'ın Cristian Pavon Fenerbahçe'ye teklif edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan hastalıklara karşı kurbanlık tedbirleri
Sağlık Bakanlığı'ndan hastalıklara karşı kurbanlık tedbirleri
İSKİ Genel Müdürlüğü'nden istifalara yönelik açıklama
İSKİ Genel Müdürlüğü'nden istifalara yönelik açıklama
Yorumlar