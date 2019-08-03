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Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar

Soylu'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki: Demirtaş'a imkan sağladılar

Anayasa Mahkemesi'nin 'Barış Akademisyenleri'yle' ilgili verdiği ihlal kararını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kararı sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter'dan AYM’nin kararıyla ilgili açıklamalarda bulunurken HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın karara ilişkin değerlendirmelerine de tepki gösterdi.

Demirtaş kararla ilgili Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, “Bu darbeci askerlerin Meclis’i bombalama ve yüzlerce sivil yurttaşı katletme emirlerini 15 Temmuz’da verdiğine inanıyorsunuz da Sur’da, Cizre’de tek bir sivilin öldürülme emrini vermiş olabileceğine neden inanmıyorsunuz? Hâlâ ikna değillerse Taybet İnan, Cemile Kasırga, Sevê Demir, Pakize Nayır, Fatma Uyar, Aziz Yural ve katledilen onlarca sivil insanı kendilerine hatırlatıyorum” diye yazdı.

"Demirtaş, tarihi aldatıyor..."

Demirtaş’ın bu sözleriyle ilgili Soylu şunları yazdı: Demirtaş, tarihi aldatıyor… 107 polis, 156 asker, 15 Geçici Köy Korucusu, 36 vatandaş ve hepsi şehit. 719 Polis, 1295 asker, 7 Geçici Köy Korucusu da Gazi… Birçoğu sakat veya bakıma muhtaç halde, aileleri ise acılı ama vakur… 

"Halk, PKK’ya kabarık bir fatura kesti"

Soylu şöyle devam etti: Bunların hepsi, Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla yönlendirdiği Çukur ve Barikat eylemlerinde oldu. Ülkenin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine kastettiler. Kusura bakmasınlar, bu rakamlar önümüzde, evlatlarımızın acısı içimizdeyken laf cambazlığıyla süslü analizler yapamıyoruz. Her şey ortadayken, Çukur ve Barikat eylemlerini yıllarca ve defalarca ortaklık yaptıkları FETÖ üzerinden okuyarak bu suçu örtbas etmeye çalışmak, kurnazlık ve sinsiliktir. Oysa tarih, adalete ve gerçeklere teslimdir, kurnazlığa değil. Üstünü örtemeyecekleri gerçek şudur: Çukur eylemleri sonrası orada yaşayan, evleri PKK’lılar tarafından işgal edilen, yakıp yıkılan halk, PKK’ya kabarık bir fatura kesti. Demirtaş ve PKK, bu faturadan kurtulmaya çalışıyor. Yakıp yıktıkları yerlerde bugün var olan huzuru kıskanıyor olabilirler. Bunu anlayabiliyoruz. Ancak PKK ve Demirtaş, milletin kestiği faturadan kaçamayacaklardır.

AYM’nin verdiği hak ihlali kararı

Soylu son olarak, AYM’nin Barış Akademisyenleri ile ilgili verdiği ihlal kararını da şu sözlerle eleştirdi: Bu bağlamda AYM’nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür.

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