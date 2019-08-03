HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı 'adımızı da yazsaydı' diyerek Ahmet Hakan'a tepki gösterdi

Fatih Altaylı 'adımızı da yazsaydı' diyerek Ahmet Hakan'a tepki gösterdi

HaberTürk Fatih Altaylı kendi yazısında kullandığı görseli Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın da kullanmasına "Mahallenin delikanlısı. Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı" diyerek tepki gösterdi.

Altaylı, "Kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla." ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı ile yaptığı konuşmayı anımsattı

Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Hakan için şunları yazdı: 

Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım. Yurttaşların tepkisi üzerine Başkan keskin hemen duruma el koydu ve çok kötü durumdaki Arnavut kaldırımı sokakları asfaltlamayı durdurdu ve buraları daha iyi bir altyapı ile yeniden Arnavut kaldırımı döşetti. 
Sağ olsun. 

Yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti

Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı. 
Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı. Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla. 
Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı.

Yazının tamamı için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oyuncu Berna Laçin'den RTÜK'e espiriyle karışık tepki verdi
Foto Galeri Oyuncu Berna Laçin'den RTÜK'e espiriyle karışık tepki verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 3'ü kanser 92 ilaç geri ödeme listesinde
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
CHP'nin Siyasi Etik Kanunu Teklifi'ne ilk tepki MHP'den geldi!
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Bodrum'da buluştular! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e bomba teklif
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
Standard and Poors Türkiye'nin kredi notunu açıklayıp uyarıları sıraladı
Yasin Aktay Suriyeli komşusu için telefonda hıçkıra hıçkıra ağlayan kadını yazdı
Yasin Aktay Suriyeli komşusu için telefonda hıçkıra hıçkıra ağlayan kadını yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de kahreden otobüs yangınındaki ölenlerin kimlikleri belirlendi
Balıkesir'de kahreden otobüs yangınındaki ölenlerin kimlikleri belirlendi
Sözleri başını yaktı! Messi 3 ay men edildi
Sözleri başını yaktı! Messi 3 ay men edildi
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip
Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mitroglou’na sürpriz talip
Umut Meraş'ın yeni adresi belli oluyor
Umut Meraş'ın yeni adresi belli oluyor
Gazişehir Gaziantep'ten iki transfer birden
Gazişehir Gaziantep'ten iki transfer birden
Bekçilik sınav sonucu açılanıyor EGM 2019 ne zaman?
Bekçilik sınav sonucu açılanıyor EGM 2019 ne zaman?
Yorumlar