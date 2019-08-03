Fatih Altaylı 'adımızı da yazsaydı' diyerek Ahmet Hakan'a tepki gösterdi

HaberTürk Fatih Altaylı kendi yazısında kullandığı görseli Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın da kullanmasına "Mahallenin delikanlısı. Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı" diyerek tepki gösterdi.

Altaylı, "Kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla." ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı ile yaptığı konuşmayı anımsattı

Altaylı, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Hakan için şunları yazdı:

Geçenlerde Nişantaşı’ndaki Arnavut kaldırımı yolların asfaltlanması ile ilgili Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile yaptığım konuşmayı yazdım. Yurttaşların tepkisi üzerine Başkan keskin hemen duruma el koydu ve çok kötü durumdaki Arnavut kaldırımı sokakları asfaltlamayı durdurdu ve buraları daha iyi bir altyapı ile yeniden Arnavut kaldırımı döşetti.

Sağ olsun.

Yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti

Bu arada benden bir gün sonra Ahmet Hakan da aynı konuyu ele aldı.

Almasında bir mahzur yok, mahallenin delikanlısı. Fakat garip olan köşesinde kullandığı fotoğrafın benim yazımda kullandığım fotoğraflar olması garibime gitti. Üstelik de aynı iki fotoğraf, aynı kolajla.

Keşke foto muhabiri olarak adımızı da yazsaydı.

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