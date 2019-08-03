Oyuncu Berna Laçin'den RTÜK'e espiriyle karışık tepki verdi
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, RTÜK'ün denetimine sokulan dijital platformlarla ilgili esprili bir mesaj yayınladı.
Son dönemde siyasi söylemleriyle gündem olan oyuncu Berna Laçin, RTÜK'ün denetleme kararına "Bir de iyi yanından düşünün yav" deyip kinayeli bir tepki verdi.
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RTÜK'E esprili gönderme
Özellikle Medine çıkışıyla uzun süre gündemde kalan ve Laçin bu defa da geride bıraktığımız gün çıkarılan ve dijital medyada yoğun bir sansüre yer açacak yasa ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Konuyla ilgili kinayeli bir yazı paylaşan Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı:
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İşte o paylaşım...
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