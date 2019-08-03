İlahiyatçı-Yazar Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

Grup öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda bir araya geldi. Ellerinde pankart taşıyan grup adına açıklamayı İbrahim Ceylan yaptı. Ceylan açıklamasında, İslamoğlu'nun Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia etti. Grup açıklamanın ardından tekbir getirdi, ardından suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi.

İslamoğlu'nun tepkiye neden olan sözleri!

İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu Hz. Hatice hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "40 yaşında bir hanım şehvetine düşkünü bırak. Birazcık şöyle kendine ciddiye alan genç bir erkek, üstelik Mekke'nin yiğidi, Mekke'nin el emini; el üstünde tutuluyor, gözbebeği, Abulmuttalib'in de gözbebeği ve varasi gider de 3 çocuklu, 2 kocadan arta kalmış 40 yaşındaki bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı. 25 sene bununla tek evli olarak yaşar mı? 25 sene dikkat buyurun...''