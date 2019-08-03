İYİ Parti’de kurultay günü! Partinin en yetkili karar organı GİK'te büyük değişiklik

İYİ Parti “Bugün geleceğin ilk günü” sloganıyla yapacağı 4. Olağanüstü Kurultay'da partinin en yetkili karar organı 80 kişilik Genel İdare Kurulu'nu (GİK) 50 kişiye düşürecek.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeni GİK’in çarşaf liste ile belirleneceği kurultayın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramdan önce A takımını da yeniden oluşturacak.

Özel yetkisini kullanmıştı

Kurultay öncesinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu görevden alınarak Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti.

Akşener, dışardan atama yetkisini ilk kez Ağıralioğlu için kullanmıştı. Ağıralioğlu’nun kurultayda GİK’e girmesi bekleniyor.

Genel başkan yardımcılığı sayısı azaltılacak

Kurultayın en kritik başlığını yeni GİK’in belirlenmesi oluşturuyor. İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener genel başkan yardımcılığı sayısını azaltacak.