HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti’de kurultay günü! Partinin en yetkili karar organı GİK'te büyük değişiklik

İYİ Parti’de kurultay günü! Partinin en yetkili karar organı GİK'te büyük değişiklik

İYİ Parti “Bugün geleceğin ilk günü” sloganıyla yapacağı 4. Olağanüstü Kurultay'da partinin en yetkili karar organı 80 kişilik Genel İdare Kurulu'nu (GİK) 50 kişiye düşürecek.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeni GİK’in çarşaf liste ile belirleneceği kurultayın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramdan önce A takımını da yeniden oluşturacak.

Özel yetkisini kullanmıştı

Kurultay öncesinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu görevden alınarak Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti.

Akşener, dışardan atama yetkisini ilk kez Ağıralioğlu için kullanmıştı. Ağıralioğlu’nun kurultayda GİK’e girmesi bekleniyor.

Genel başkan yardımcılığı sayısı azaltılacak

Kurultayın en kritik başlığını yeni GİK’in belirlenmesi oluşturuyor. İyi Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener genel başkan yardımcılığı sayısını azaltacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı!
Foto Galeri Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! İşte Ersun Yanal'ın 24 kişilik kadrosu
Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! İşte Ersun Yanal'ın 24 kişilik kadrosu
Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli mi? Şenol Güneş'ten olay tespit
Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli mi? Şenol Güneş'ten olay tespit
Abdullah Gül 2023'te Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Kulislerde konuşuluyor
Abdullah Gül 2023'te Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Kulislerde konuşuluyor
Ahmet Hakan açıkladı Devlet Bahçeli'nin amacı ne 5 komplo teorisi
Ahmet Hakan açıkladı Devlet Bahçeli'nin amacı ne 5 komplo teorisi
Çin'den ABD açıklaması: Savaşmak isterse savaşacağız
Çin'den ABD açıklaması: Savaşmak isterse savaşacağız
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti hastaneyi dağıttı
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti hastaneyi dağıttı
ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'de binanın çatı katındaki yangın paniğe neden oldu!
Şişli'de binanın çatı katındaki yangın paniğe neden oldu!
Adana merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu 41 polis hakkında gözaltı kararı
Adana merkezli 19 ilde FETÖ/PDY operasyonu 41 polis hakkında gözaltı kararı
Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı
Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı
Fatih Portakal'dan zamlara tepki
Fatih Portakal'dan zamlara tepki
Suriye Geçici Hükümeti'nden 'Suriyeliler' hakkında açıklama
Suriye Geçici Hükümeti'nden 'Suriyeliler' hakkında açıklama
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Ana sınıfı başlama yaşı 2019 kayıtlar ne zaman başlıyor?
Yorumlar