Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı!

Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı!

Erzincan Havalimanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Binali Yıldırım’ı coşkuyla karşıladı. Yıldırım, herkesle tokalaşıp sohbet etti.

Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı! - Sayfa 1

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temaslarının ardından memleketi Erzincan'a gitti. Şehre uçakla giden Yıldırım, sevgi seliyle karşılandı.

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Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı! - Sayfa 2

Vatandaşlarla tokalaştı
Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı.

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Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı! - Sayfa 3

Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre konuşan Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

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Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı! - Sayfa 4

"Akşam köyüme gideceğim"

Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım şöyle konuştu: Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. 

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