Binali Yıldırım Erzincan'da coşkuyla karşılandı!
Erzincan Havalimanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Binali Yıldırım’ı coşkuyla karşıladı. Yıldırım, herkesle tokalaşıp sohbet etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temaslarının ardından memleketi Erzincan'a gitti. Şehre uçakla giden Yıldırım, sevgi seliyle karşılandı.
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Vatandaşlarla tokalaştı
Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı.
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Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre konuşan Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti.
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"Akşam köyüme gideceğim"
Vali Ali Arslantaş’tan brifing alan Yıldırım şöyle konuştu: Malatya’daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım.
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