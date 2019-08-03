Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! İşte Ersun Yanal'ın 24 kişilik kadrosu

Fenerbahçe'de Real Madrid maçının ardından kadronun 24 kişiye ineceğini söyleyen Ersun Yanal, gidecek ve kalacak oyuncuları belirledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Real Madrid maçı sonrası "Şu anda maksimum 24 kişilik bir kadroyla lige hazırlanacağız. Bunun 4'ü kaleci olacak. Bunun içinde kalacak oyuncuları belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ün haberine göre; En az 3 transfer daha yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler gönderilecek oyunculara çevrildi. 3 yeni transfer ile birlikte Fenerbahçe'nin 24 kişilik kadrosunun şöyle olması bekleniyor:

Kaleciler: Harun Tekin, Erten Ersu, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan

Savunma: İsla, Dirar, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım



Orta saha: Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Moses, Deniz Türüç

Hücum hattı: Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç, Allahyar

Kimler gidecek?

Alper Potuk, Jailson ve Zajc üçlüsünden birisi gidecek. Transfer sayısı artarsa bu sayının 2’ye çıkması bekleniyor. Gitme ihtimali en düşük isim ise Alper Potuk...

Öte yandan kiralık olarak gönderilmesi beklenen isimler ise şöyle:

Frey, Ferdi Kadıoğlu, Reyes, Abdülcebrail Akbulut, Yusuf Mert, Okan Turp