Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koyması sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.

Fener'e imza mı atacak

İtalyan ekibinin el sallama ve imza ama emojisi koyması Kolarov'un Roma'ya veda edip Fenerbahçe'ye imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Mirsad Türkcan'a yetki verilmişti

Bilindiği üzere Ali Koç, menajer Mirsad Türkcan'a bu transferi bitirmesi için yetki vermişti. Yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe'nin bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirdiği söyleniyor.



