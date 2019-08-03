HABER /  GÜNCEL

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti hastaneyi dağıttı

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti hastaneyi dağıttı

GAZİANTEP'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.

Olay, akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde meydana geldi. İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi.

Doktora saldırdı

Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. 

Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kurum'dan Erdoğan'a Salda Gölü daveti
Bakan Kurum'dan Erdoğan'a Salda Gölü daveti
İzmir Büyükşehir'de memura yüzde 72 zam
İzmir Büyükşehir'de memura yüzde 72 zam
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma Uzman çavuş şehit oldu
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma Uzman çavuş şehit oldu
Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren
Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü resmen açıkladı
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü resmen açıkladı
Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı
Nijerya’da kaçırılan Türk işçi dehşet anlarını anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu
Muğla'da bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu
Türkiye'den BM'ye YPG çağrısı
Türkiye'den BM'ye YPG çağrısı
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
İstanbul Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez
Trump'tan Kim sözleri: Beni hayal kırıklığına uğratmak istemez
Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Hakkari'de yakalandı
Ankara Güvenpark saldırısının faillerinden bir terörist Hakkari'de yakalandı
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
Yorumlar 11 yorum