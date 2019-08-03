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Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma Uzman çavuş şehit oldu

Demirören Haber Ajansı
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma Uzman çavuş şehit oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü kırsalı Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı.

Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesine götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haber aileye verildi

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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