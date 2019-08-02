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Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren

Anadolu Ajansı
Trump'tan Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesine fren

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amazon'a yönelik eleştirilerinin ardından ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Amazon'un da finale kaldığı 10 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesini askıya aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Elissa Smith'in yaptığı açıklamaya göre, bakanlık, ihaleyle ilgili süreçler tamamlanana kadar herhangi bir karar verilmeyeceğini duyurdu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Savunma Bakanı Mark Esper'in, Trump'ın Amazon'a yönelik endişelerini dile getirmesinin ardından, Amazon ve Microsoft'un finale kaldığı 10 milyar dolarlık ihaleyi 'yeniden gözden geçirme kararı' verdiği belirtildi.

Trump, Amazon'un kazanmasını istemedi

Söz konusu haberlerde ihaleyi Amazon'un kazanmaya yakın olduğu ve Trump'ın bundan memnun olmadığını dile getirdiği kaydedildi.

Esper'in yeniden değerlendirme sürecinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Pentagon 10 yıllık projenin en sağlıklı şekilde gerçekleştirileceği konusunda güvence verdi.

Aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos ile yıldızı barışmayan Trump'ın, askeri hassas bilgilerin de içinde yer aldığı projenin Amazon'a gitmesini istemediği belirtiliyor.

Öte yandan gizli ve hassas birçok askeri bilginin kapsamına girdiği Ortak Girişim Savunma Altyapısı (JEDI) adlı bulut bilişim projesi, özellikle ABD Kongresinde de tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Amazon'un ihaleyi kazanmasından endişe duyduklarını ifade eden beyanlarda bulunmuştu.

IBM ve Oracle gibi önemli bilişim firmalarının ihale dışında kaldığı sürecin finalinde Microsoft ile Amazon kalmıştı.

Pentagon tarihinde 'alanında ilk' olarak nitelendirilen ve 10 yıl boyunca faaliyette kalması planlanan bulut bilişim ihalesinin bedelinin 10 milyar dolar olduğu kaydedilmişti.

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