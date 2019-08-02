Ordu'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada, sürücünün yanı sıra 14 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
ORDU'nun Gülyalı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Giresun'dan Samsun istikametine giden Nuri Kuzu yönetimindeki 52 FT 862 plakalı minibüs, Aksoy kavşağında devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunanların fındık hasadından döndükleri öğrenildi.