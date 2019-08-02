İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

İSTANBUL Sultangazi'de esnaflık yapan Murat adlı kişi, iş yerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı. Taciz edildiği ileri sürülen kızın yakını olan saldırgandan kaçan esnafa sığındığı ayakkabıcı yardım etti.

İSTANBUL Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana gelen olayda; bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu.

Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı.

Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.