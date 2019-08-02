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Edirne'de trafik kazasında ölen Eymen, bayramlıklarıyla uğurlandı!

Demirören Haber Ajansı
Edirne'de trafik kazasında ölen Eymen, bayramlıklarıyla uğurlandı!

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada greyderin çarpması sonucu yaşamını yitiren Eymen Kayra Taş(6), gözyaşları arasında toprağa verildi. Çocuğun tabutunun üzerine Kurban Bayramı'nda ailesi tarafından giymesi için alınan spor ayakkabı ve kıyafetleri konuldu.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise greyderin camlarını taşla kırdı. Sürücü Gündoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Eymen Kayra Taş'ın otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, Şükrüköy'e getirildi. Güçlükle ayakta duran anne Zarife ve baba İlkay Taş, taziyeleri kabul etti. Küçük çocuğun tabutunun üzerine Kurban Bayramı'nda giymesi için ailesi tarafından alınan spor ayakkabıları ve kıyafetleri konuldu.

Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eymen Kayra'nın cenazesi öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Küçük çocuğun ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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