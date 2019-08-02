24 saatte 8 bin 8 kez kırmızı ışıkta geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kırmızı ışık denetimi yaptı. Bir gün içinde 8 bin 8 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi, 382 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 31 Temmuz'da ülke genelinde 8 binden fazla kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit etti.

EGM, sinyalizasyon sistemine uymamaktan kaynaklanan kazaların önlenmesi ve kurallara uyma oranının artırılması amacıyla ülke genelinde 31 Temmuz'da eş zamanlı özel denetim yapıldığını duyurdu.

8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Denetimlerde 31 bin 357 araç ve sürücü kontrol edildi, 8 bin 8 kırmızı ışık ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

Kırmızı ışıkta durmayan 382 araç trafikten men edilirken 19 kişinin ise sürücü belgesine el konuldu.