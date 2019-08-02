HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Korkuluklara bağlayıp boğazını kesti! İşte dehşet verici o anlar

Korkuluklara bağlayıp boğazını kesti! İşte dehşet verici o anlar

İSPANYA Costa Del Sol'da bir adam otelin balkonundaki korkuluklara bağlayıp gözlerini bağladığı talihsiz adamın boğazını kesti.

Gözlerini kapattığı iç çamaşırlı adamın boğazından kanlar akarken adamın kendisini aşağıda izleyen insanlara bağırdığı görülüyor.

Cep telefonu ve bıçak fırlattı

Olay yerine çağrılan polis, aynı katta kalan bir İngiliz çiftin kendilerine anahtarı vermesi üzerine polis, otelin odasına girip o sırada aşağıda kendisini izleyen insanlara cep telefonu ve bıçak fırlatan adamı gözaltına aldı.

Nedeni henüz bilinmiyor

Saldırıya uğrayan adam, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Saldırganın neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcak havalara mola! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'de yayın krizi sona erdi! TFF kulüpler ve Bein Sports anlaşmaya vardı
Süper Lig'de yayın krizi sona erdi! TFF kulüpler ve Bein Sports anlaşmaya vardı
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Doğu sınırına yeni güvenlik önlemi geliyor
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar! Doğu sınırına yeni güvenlik önlemi geliyor
Monaco'dan Galatasaray'ı üzecek Falcao açıklaması
Monaco'dan Galatasaray'ı üzecek Falcao açıklaması
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
Türk Hava Yolları River Plate’in forma sponsoru oldu
Türk Hava Yolları River Plate’in forma sponsoru oldu
Kaynak Holding’in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
Kaynak Holding’in kurucusu Kemal Başkaya yakalandı
İbadet aşkı engel tanımaz! Hac parasını çöpten kazandı
İbadet aşkı engel tanımaz! Hac parasını çöpten kazandı
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
15-16 Ağustos 2019 tatil mi oldu bayram tatili kaç gün oldu?
Yorumlar