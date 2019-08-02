İbadet aşkı engel tanımaz! Hac parasını çöpten kazandı

Endonezya'da geçimini çöp toplayarak sağlayan 64 yaşındaki kadın bu yıl hacca gitti

Endonezyalı Siti Maryani, 1993'ten bu yana çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak hacca gitti.

Dört çocuğu olan ve eşini yıllar önce kaybeden 64 yaşındaki kadın, her sabah güneş doğmadan çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak para biriktirdi.

Maryani, bu sene 231 bin kontenjanlık Endonezyalı hacı kafilesine dahil olarak hayalini gerçekleştirmiş oldu. Maryani'yi hac yolculuğuna yakınları uğurladı.