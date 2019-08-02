HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

İbadet aşkı engel tanımaz! Hac parasını çöpten kazandı

İbadet aşkı engel tanımaz! Hac parasını çöpten kazandı

Endonezya'da geçimini çöp toplayarak sağlayan 64 yaşındaki kadın bu yıl hacca gitti

Endonezyalı Siti Maryani, 1993'ten bu yana çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak hacca gitti.

Dört çocuğu olan ve eşini yıllar önce kaybeden 64 yaşındaki kadın, her sabah güneş doğmadan çöpten topladığı geri dönüşüm malzemelerini satarak para biriktirdi.

Maryani, bu sene 231 bin kontenjanlık Endonezyalı hacı kafilesine dahil olarak hayalini gerçekleştirmiş oldu. Maryani'yi hac yolculuğuna yakınları uğurladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Tunç Soyer toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı! O anlar böyle kaydeildi
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
İSKİ'de toplu istifa! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
Ankara iddiası! Fatih Portakal Mansur Yavaş'a bu doğru mu diye sordu
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...
Bakan Süleyman Soylu'dan alışılmışın dışında paylaşım! Bol bol like alacağınız...
Lise nakil sonuçları MEB 1. nakil sonucu ne zaman açıklanır?
Lise nakil sonuçları MEB 1. nakil sonucu ne zaman açıklanır?
Endonezya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yangın çıktı! İtfaiye ekipleri kanala doldu
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yangın çıktı! İtfaiye ekipleri kanala doldu
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı Bakan açıkladı
Cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an nedir?
Cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an nedir?
Yorumlar 2 yorum