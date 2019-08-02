Lise nakil sonuçları MEB 1. nakil sonucu ne zaman açıklanır?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır veli ve öğrencilerin gündeminde. LGS sonuçlarının ardından liselerin boş kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yaptı. Pekİ 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılacak? 1. nakil sonuçları MEB tarafından 05 Ağustos'ta açıklanacak.

1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı.LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler liselerin boş kontenjan bilgilerine göre nakil tercih işlemlerini yaptı. Şimdi gözler LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasında. LGS 1. tercih sonuçlarının 5 Ağustos pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında açıklanması bekleniyor. Peki 1. nakil sonuçlarına nereden bakılacak?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN: Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 ve 05- 08 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

NAKİL TERCİHLERİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKECEK?

Lise nakil sürecinde öğrenciler, velileri, aileleri, ve eğitimciler bazı kriterlere dikkat edecek. İşte, E Okul üzerinden alınacak olan nakil başvuruları için MEB'in yayımladığı kılavuzda yer alan o bilgiler;

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısının onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek okul müdürlüklerinin görevi olacak.