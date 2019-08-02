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Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı

Esrarengiz olay! Kayseri'de iki kız çocuğu birlikte 4'üncü kattan atladı

KAYSERİ'de 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu, evlerinden yaklaşık 16 kilometre uzaktaki bir inşaatın 4. katından atladı. Durumları ağır olan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kendilerini boşluğa bıraktılar

Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralandılar

Şerife A. ve İrem D. ağır yaralanırken, inşaatın bekçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla iki kız çocuğu Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kızların intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.

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