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Salda Gölü yapılaşacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Salda Gölü'ne Millet Bahçesi Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaret sonrası basın toplantısı düzenledi.

Salda Gölü'ne dair açıklamalarda da bulunan Murat Kurum, ihale sürecini başlattıklarını dile getirdi. Ayrıca Kurum, çevrede hiçbir yapılaşma olmayacağını da belirterek, "Salda hep güzel kalacak" mesajını verdi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları..

- ''Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum."

salda

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

Araç girişi yasaklanacak
- "Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı."

otopark

- "Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak.''

Yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz
- "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Salda Gölü nerede?

Burdur‘un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan Salda Gölü, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.

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