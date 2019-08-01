Herkes en güzel halini paylaşıyor ama Salda Gölü gerçekte bu hale gelmiş

BURDUR'da yer alan eşssiz doğaya sahip Salda Gölü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi projesi ile gündeme oturdu. Çevreciler Salda Gölü'ne yapılacak Millet Parkı'na karşı çıksa da işin farklı bir yönü daha var. Salda Gölü, alt yapı hizmetleri olmadığından ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ve çirkin yapılaşma sebebiyle büyük tehlike altında.