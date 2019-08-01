Herkes en güzel halini paylaşıyor ama Salda Gölü gerçekte bu hale gelmiş
SALDA Gölü'ne yapılması planlanan Millet bahçesinin kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak Salda Gölü aşırı ziyaretçi trafiği ve kötü yapılaşma sebebiyle gerçekte hiç de fotoğraflardaki gibi değil. Göl kenarında çöp yığınları oluşurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Koruma Alanı ilan ederek ilk etapta bunu sonlandırdı. Millet Bahçesi projesi ile ise çirkin yapılar gidecek.
BURDUR'da yer alan eşssiz doğaya sahip Salda Gölü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi projesi ile gündeme oturdu. Çevreciler Salda Gölü'ne yapılacak Millet Parkı'na karşı çıksa da işin farklı bir yönü daha var. Salda Gölü, alt yapı hizmetleri olmadığından ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ve çirkin yapılaşma sebebiyle büyük tehlike altında.
Salda Gölü'nün hali
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların aksine Salda Gölü, yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle büyük bir çevre kirliliği yaşıyor. Gölü ziyarete gidenler araçları ile suyun kenarına kadar inip doğal alana zarar veriyor. Gölün kenarındaki düzensiz yapılaşma da bu doğal cenneti tehdit ediyor.
İlk adım ÖÇK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için ilk olarak burayı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan etti.
4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı. Böylece ziyaretçilerin gölün kenarına kadar araçları ile gitmelerinin ve geride çöp dağları bırakmalarının önüne geçildi.