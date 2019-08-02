NATO'dan S-400'lere ilişkin çarpıcı açıklama: Entegre etmeyi planlamıyoruz

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" diye konuştu.

NATO Genel Başkanı Jens Stoltenberg, Aralık 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ve ABD'nin çekilmesini değerlendirdi.

"Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz"

Stoltenberg, NATO'nun 'yeni bir silahlanma yarışı istemediğini' belirterek şöyle konuştu:

İttifak, etkili uluslararası silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu nedenle, silah kontrolünü ve silahsızlanmayı kontrol etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. NATO aynı zamanda, Rusya'nın eylemleri mümkün kıldığı sürece yapıcı ilişkiler kurma yönündeki isteğini sürdürüyor.

Kritik S-400 açıklaması

S-400 hava savunma sistemleri hakkında da açıklama yapan Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülke savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.