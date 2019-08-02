Gökçek'ten adını levhalardan sildiren Yavuz hakkında suç duyurusu

Melih Gökçek, Mustafa Tuna döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olduğu dönem ismini levhalardan sildiren Adnan Yuva hakkında açık suç duyurusu yaptı.

Gökçek yaptığı açıklamada, "Şimdi savcılığa açık suç duyurusunda bulunuyorum. Adnan Yuva'dan meclis kararı almadan bu işi yaptığı için görevi kötüye kullanma ve kamu zararı verme nedeniyle soruşturma açılsın" ifadelerini kullandı.

Yavaş'a çağrı

Öte yandan Mansur Yavaş'a çağrı yapan Gökçek, "Hadi kamu zararını tahsil et" diye yazdı.

Gökçek'in ilgili tweeti şöyle:

4️⃣ŞİMDİ SAVCILIĞA AÇIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM.

ADNAN YUVA’DAN MECLİS KARARI ALMADAN BU İŞİ YAPTIĞI İÇİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE KAMU ZARARI VERME NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILSIN.



AYRICA MANSUR YAVAŞ’A ÇAĞRIDA BULUNUYORUM.

HADİ KAMU ZARARINI TAHSİL ET. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 1, 2019