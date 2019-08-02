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Gökçek'ten adını levhalardan sildiren Yavuz hakkında suç duyurusu

Gökçek'ten adını levhalardan sildiren Yavuz hakkında suç duyurusu

Melih Gökçek, Mustafa Tuna döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olduğu dönem ismini levhalardan sildiren Adnan Yuva hakkında açık suç duyurusu yaptı.

Gökçek yaptığı açıklamada, "Şimdi savcılığa açık suç duyurusunda bulunuyorum. Adnan Yuva'dan meclis kararı almadan bu işi yaptığı için görevi kötüye kullanma ve kamu zararı verme nedeniyle soruşturma açılsın" ifadelerini kullandı.

Yavaş'a çağrı

Öte yandan Mansur Yavaş'a çağrı yapan Gökçek, "Hadi kamu zararını tahsil et" diye yazdı.

Gökçek'in ilgili tweeti şöyle:

Ne olmuştu?

Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan 'İ. Melih Gökçek' ifadesi kaldırılmıştı. Parklara attığı imzaların üzeri beyaz şeritle kapatılan Melih Gökçek, bunun sorumlusunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva olduğunu iddia etmişti.

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