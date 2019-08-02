Netflix'e ne olacak kapanır mı? Netflix'in sahibi Reed Hastings demiş ki...

RTÜK denetimine girmesi istenen Netflix'in vereceği karar merak konusu. Netflix ya yeni düzenlemeye uyacak ya da Türkiye dosyasını kapatacak.

İnternet ortamından yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri artık Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) denetimi kapsamına alındı. Bu karar en çok Netflix aboneleri üzerinde şok etkisi yarattı. Zira bir çok kullanıcı, sansürlenecek bir Netflix yayını izlemek istemiyor.

Şimdi merak kedilen Netflix'in yeni düzenlemeye karşı nasıl bir yol haritası belirleyecek. Ya Türkiye'de bir şirket kurup, vergi verip, RTÜK denetimi ve sansürüne tabi olacak ya da pazardan çıkacak.

Netflix kurucusu 16 ay önce 'sansür ve denetim' ihtimaline ilişkin Ertuğrul Özkök'ün sorusuna yanıt vermiş.



Soru şu: ‘Türkiye ve başka bazı ülkelerde internet üzerinden yapılan yayıncılığa da müdahale sinyalleri geliyor. Böyle bir durumda ne yapacaksınız?’

Netflix kurucusunun yanıtı ise şöyle olmuş:

-‘Türkiye’yi konuşuyorsak öyle bir endişem yok. Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum...’