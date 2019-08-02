HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan'da kas zorlanması

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi. İki futbolcunun tedavilerine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün muayenelerinin yapıldığı ve MR'larının çekildiği belirtildi.

Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. Ljajic ve Dorukhan'ın tedavilerine siyah beyazlıların sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da talihsiz adam kredi çekmek için gitti kendini cezaevinde buldu
Antalya'da talihsiz adam kredi çekmek için gitti kendini cezaevinde buldu
Allah'ın kıyamet günü yüzüne bakmayacağı 3 günah hangisi
Allah'ın kıyamet günü yüzüne bakmayacağı 3 günah hangisi
Niğde'de arıcılar bal rekoltesinden umutlu
Niğde'de arıcılar bal rekoltesinden umutlu
Galatasaray'ın istediği Radja Nainggolan'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın istediği Radja Nainggolan'ın yeni takımı belli oldu
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş'a bir fotoğraf paylaşınca mesaj yağdı
Beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş'a bir fotoğraf paylaşınca mesaj yağdı
Yorumlar