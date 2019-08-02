HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Niğde'de arıcılar bal rekoltesinden umutlu

Niğde'de arıcılar bal rekoltesinden umutlu

NİĞDE Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ünal, bu yıl 550-600 ton rekolte beklediklerini belirterek, üreticileri hijyenik olmaları konusunda uyardı.

Arıcılıkta bal sağım işlemlerinin başladığını anlatan Ünal, "Bundan bir ay öncesine kadar ülke genelindeki tüm arıcılarımızda kalite ve verim noktasında bir korku vardı. Ama geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur sonrası arıcılarımızın yüzü rekolte yönünden güleceğini tahmin ediyorum. Bende bir arıcı olarak, kendi arılarıma bakarak değerlendirme yapıyorum. Geçtiğimiz yıl içerisinde aktif olarak ilimizdeki 317 arıcımızdan 450 ile 500 ton bal rekoltesi elde etmişti. Bu yıl artan arıcı sayısıyla 550-600 ton bal rekoltesi elde edileceğini tahmin ediyorum" dedi. 

Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında da uyarılarda bulunan Ünal şöyle devam etti: 

"Arıcılarımızın özellikle arılarının sağlığı noktasında ilaçlamada bilinçsiz ilaç kullanmasınlar. Nasıl ki arıcı olanak tarım arazilerinde yasaklanmış ilaç kullanarak arılara nasıl zarar verdiğinde arıcılar olarak bizler nasıl üzülüyorsak kayıplardan dolayı, arılara da biz arıcılar olarak ruhsatsız ve merdiven altı tabir edilen ilaçlar kullanıldığı zamanda insan sağlığına ve arılara zarar veriyor. Bu nedenle hiçbir zaman ruhsatsız ilaç kullanmasınlar" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
ÖNCEKİ HABERLER
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Vodafone Liberty Global’i 18.4 milyar euroya satın aldı
Vodafone Liberty Global’i 18.4 milyar euroya satın aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi
Sahile tuvaletini yaptı! Çıkan kavgada araya giren genci öldürdü
Sahile tuvaletini yaptı! Çıkan kavgada araya giren genci öldürdü
Adetliyken hangi zikirler çekilir Diyanet açıklaması
Adetliyken hangi zikirler çekilir Diyanet açıklaması
Yorumlar