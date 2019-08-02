HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasat festivalinde çekilmiş galoşlu fotoğrafını gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz." diyerek eleştirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yağmur, çamur yok... Toprak hepimizi besler, toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye. Giydiğim ayakkabı toz olur diye sakın ama sakın galoş çizme giymeyin. Tozdan, topraktan korkuyorsan orada ne işin var?" diye konuştu.

"İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz"

Kılıçdaroğlu Şöyle devam etti: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz, toprağın üzerinde. Ayağınızda çizme galoş ile birlikte fotoğraf çektireceksiniz. Allah bizi kibirden korusun.

"Kefen bezine de vergi veriyoruz"

Belediye başkanları için belirlenen 7 ilkenin Fındıklı Belediyesi'nde asılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dileyen herkes okuyabilir, yanlış bir uygulama olduğunda söyleyebilir. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Bütün belde halkını ayrım yapmadan kucaklayacak belediye başkanı. Belediye başkanının aldığı her aylığı millet ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder, kefen bezine de vergi veriyoruz" diye konuştu. 

"Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz"

Kılıçdaroğlu, "Hesap veriyorsak orada kibir yoktur, halka saygı vardı. 17 yıldır hükûmeti yönetenler hesap vermiyor. Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz. 

Suriyeliler tartışması

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: İsraftan kaçınmak zorundayız. Ne için? Bu güzel çocuklarımız için. Her kuruşu yerinde ve zamanında harcamak için. Fakir mahalleler varsa pozitif ayrımcılık yapacak. Suriyeliler konusu son günlerde çok tartışılıyor. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı? Yanlış dış politikasının bedeli Türkiye'ye çok ağır oldu. Suriye'de müslümanlar birbirini katlediyor. Suriye ile süratle barışmak lazım. Bunların hepsi olacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Faizler düştü Ziraat ve Vakıfbank başlattı bankaların konut kredisi faizlerine bakın
Foto Galeri Faizler düştü Ziraat ve Vakıfbank başlattı bankaların konut kredisi faizlerine bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! Ekonomiye doping etkisi
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda geliyor
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
Halkbank'tan 180 ay vadeli konut kredisinde faiz indirimi
SONAR anketin sahibi Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? İma ettiği isim
SONAR anketin sahibi Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? İma ettiği isim
ÖNCEKİ HABERLER
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Cahit Turhan'ın İstanbul Havalimanı açıklaması çarpıtıldı yeni açıklama geldi
Vodafone Liberty Global’i 18.4 milyar euroya satın aldı
Vodafone Liberty Global’i 18.4 milyar euroya satın aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi
Sahile tuvaletini yaptı! Çıkan kavgada araya giren genci öldürdü
Sahile tuvaletini yaptı! Çıkan kavgada araya giren genci öldürdü
Cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an nedir?
Cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an nedir?
Yorumlar 23 yorum