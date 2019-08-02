Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a galoş eleştirisi: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasat festivalinde çekilmiş galoşlu fotoğrafını gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi yöneten insan kendi ülkesinin toprağına galoş çizme ile basmaz." diyerek eleştirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yağmur, çamur yok... Toprak hepimizi besler, toprağa neden galoşla basarız? Ayakkabımız toz olmasın diye. Giydiğim ayakkabı toz olur diye sakın ama sakın galoş çizme giymeyin. Tozdan, topraktan korkuyorsan orada ne işin var?" diye konuştu.

"İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz"

Kılıçdaroğlu Şöyle devam etti: İmkânımız olsa yalın ayak gezeriz, toprağın üzerinde. Ayağınızda çizme galoş ile birlikte fotoğraf çektireceksiniz. Allah bizi kibirden korusun.

"Kefen bezine de vergi veriyoruz"

Belediye başkanları için belirlenen 7 ilkenin Fındıklı Belediyesi'nde asılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dileyen herkes okuyabilir, yanlış bir uygulama olduğunda söyleyebilir. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Bütün belde halkını ayrım yapmadan kucaklayacak belediye başkanı. Belediye başkanının aldığı her aylığı millet ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder, kefen bezine de vergi veriyoruz" diye konuştu.

"Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz"

Kılıçdaroğlu, "Hesap veriyorsak orada kibir yoktur, halka saygı vardı. 17 yıldır hükûmeti yönetenler hesap vermiyor. Siyasetçi kibirliyse topluma yararlı olmaz.

Suriyeliler tartışması

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: İsraftan kaçınmak zorundayız. Ne için? Bu güzel çocuklarımız için. Her kuruşu yerinde ve zamanında harcamak için. Fakir mahalleler varsa pozitif ayrımcılık yapacak. Suriyeliler konusu son günlerde çok tartışılıyor. Suriye belasını bizim başımıza kim açtı? Yanlış dış politikasının bedeli Türkiye'ye çok ağır oldu. Suriye'de müslümanlar birbirini katlediyor. Suriye ile süratle barışmak lazım. Bunların hepsi olacak.