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Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!

Dışişleri Bakanlığı güvenli bölge konusunda ABD'ye resti çekti!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız"

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, güvenli bölge konusunda 3 Ağustos haftası itibariyle ABDli heyetin Ankara’ya geleceğini açıkladı. Aksoy, "Sürecin yürümesi için yeni tekliflerin gelmesi lazım. Ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

Güvenli bölge konusu

-ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.

ABD askeri heyetiyle görüşmeler

-3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek.

Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi

-İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.

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