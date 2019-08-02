Selahattin Demirtaş 9 komutanın adını verip Bahçeli'nin sözünü hatırlattı

EDİRNE Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş akademisyenler tartışmasına dahil oldu. AYM kararını eleştiren 1071 imzalı bildiriye itirazı olan Demirtaş, Bahçeli alıntısı ile dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş hapis yattığı cezaevinden 1071 akademisyenin imza attığı bildiriye ilişkin açıklama yaptı. AYM kararına destek çıkan Demirtaş, 9 komutanın isminin olduğu bir listesi yayınlayıp, Devlet Bahçeli'nin sözünü hatırlattı.

İşte Selahattin Demirtaş'ın yazdıkları:

1- Merhaba, umarım hepiniz daha iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sözde yargılandığım davaya dair biraz bilgi vermek istiyorum. Malum nedenlerle, medyanın önemli bir kısmı duruşmalarımı takip etmiyor. Ancak herkesin gerçekleri bilme hakkı var. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 8, 2019

Hendek operasyonlarını hatırlatan Selahattin Demirtaş, o dönem komuta merkezinde olan askerlerin daha sonra FETÖ'den gözaltına alındıklarını hatırlattı. Demirtaş isim listesi de yayınlayıp hemen ardından Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı paylaştı:

4. Bakın, bunu söyleyenlerin korumaya çalıştığı, cansiparane bir şekilde savunduğu o operasyonların emirlerini veren komutanlar kimlermiş ve neredelermiş: pic.twitter.com/TXXVdWJHtM — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

5- Ayrıca Devlet Bahçeli de durumu çok sonraları fark etmiş olacak ki, bu konuda şöyle bir demeç verme zorunluluğu hissetmişti: pic.twitter.com/ZNjUHChRiv — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

Demirtaş isim ve Bahçeli paylaşımının devamında ise şunları yazdı:



-Bu darbeci askerlerin Meclis'i bombalama ve yüzlerce sivil yurttaşı katletme emirlerini 15 Temmuz’da verdiğine inanıyorsunuz da Sur’da, Cizre’de tek bir sivilin öldürülme emrini vermiş olabileceğine neden inanmıyorsunuz? Şimdi, AYM kararına karşı imza atan “1066 akademisyen” bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu? (1071 imza sayısı hedeflenirken ulaşılan 1066 sayısı da, Alparslan’ın Malazgirt’e gelip Kürtlerle ittifak yapmayı henüz aklından geçirmediği bir tarih olmuş.) Kim bilir, bakarsınız ileride bir gün savcının biri de çıkıp (umarım olmaz) bu 1066 akademisyene, darbecilere destekten soruşturma açıverir. Ama her halükarda tarihin utanç sayfasına yazıldılar bile.