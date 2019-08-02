HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

İzmir’de FETÖ’ye şok eden baskınlar: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de FETÖ’ye şok eden baskınlar: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 17'si yakalandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün mütevellisi olduğu tespit edilen ve aralarında iş adamlarının da olduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı
Ahmet Hakan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan'a olay tavsiyeler! Bir numarası kalmadı
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber işte gelmemesinin iki sebebi
Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber işte gelmemesinin iki sebebi
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İnecek mi yoksa yükselecek mi? İşte dolarda son durum
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Bahçeli'nin MHP'ye dönün çağrısına İYİ Partili Türkkan'dan yanıt: Kasım'da seçime hazırlanın
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
Ahmet Davutoğlu ile ilgili şok iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Zilhicce ne demek zilhicce ayı ne zaman başlar kaç gün sürer?
Zilhicce ne demek zilhicce ayı ne zaman başlar kaç gün sürer?
LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı
LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda
Ersun Yanal'ın transfer raporu ortaya çıktı! 4 yıldız yolda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmaları haksız buldu!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmaları haksız buldu!
Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler
Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Kızılay vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı ne kadar?
Yorumlar