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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na takım arıyor

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na takım arıyor

Fenerbahçe, Real Madrid maçında ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nu 1 yıllığına bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Audi Cup mücadelesinde Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.

Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor.

1 yıl sonra tekrar gelecek
Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.

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