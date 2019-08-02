Fenerbahçe Ben Arfa bombasını patlatıyor Comolli Almanya'ya gitmesini engelledi

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Hatem Ben Arfa'da mutlu sona çok yaklaştı. Sportif direktör Damien Comolli, imza aşamasına geldiği Frankfurt'a gitmesine engel olduğu yıldız futbolcuyla görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Senelik 3 milyon euro ile 2 milyon euro imza parası ödenmesi planlanan Hatem Ben Arfa'nın kısa süre içinde imza atabileceği iddia edildi.

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