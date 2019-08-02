Fenerbahçe Ben Arfa bombasını patlatıyor Comolli Almanya'ya gitmesini engelledi
Fenerbahçe gözünü kararttı Hatem Ben Arfa'yı ikna edip sarı-lacivertli formayı giydirmeyi hedeflerken Comolli, yıldız oyuncunun Almanya'ya transfer olmasını önledi.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Hatem Ben Arfa'da mutlu sona çok yaklaştı. Sportif direktör Damien Comolli, imza aşamasına geldiği Frankfurt'a gitmesine engel olduğu yıldız futbolcuyla görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Senelik 3 milyon euro ile 2 milyon euro imza parası ödenmesi planlanan Hatem Ben Arfa'nın kısa süre içinde imza atabileceği iddia edildi.
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Kolombiyalı golcünün maaşının bir bölümünün karşılanması için uzun süredir sponsor arayan Sarı-Kırmızılılar, tam bağlar kopmak üzereyken Nef’le tekrar anlaştı, 1.5 milyon Euro’luk destek sözü aldı. Haber Fransa’ya ulaşınca, büyük transfer artık son aşamaya kaldı.
Galatasaray, Deniz Türüç için Kayseri ile anlaştı. Ancak yıldız oyuncu, Aslan’ın 1.2 milyon Euro’luk maaş önerisine hayır dedi. Comolli, 6-1’lik Bayern yenilgisi sonrası harekete geçti. Fransız sportif direktör, milli oyuncunun temsilcisi Buğra Coşkun ile görüşme gerçekleştirdi. Taraflar 1.6 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştı. Mutlu son artık çok yakın.
Beşiktaş, hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaştığı Konoplyanka'nın 3 milyon euro'luk bonservisi için Gary Medel'in satışını bekliyor.