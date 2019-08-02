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İmamoğlu CNN muhabirine İngilizce yanıt verdi! Sosyal medyanın gündemine oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri son hız devam ediyor. İmamoğlu'nun yabancı konuklarıyla ve CNN muhabiriyle İngilizce konuşması sosyal medyayı salladı.

İmamoğlu'nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, YunanistanBaşkonsolosu Georgia Soultanopoulou ziyaret etti. 

Sosyal medyanın gündemindeydi

Ziyaretler sırasında İmamoğlu'nun tercüman kullanmadan misafirleriyle konuşması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

CNN muhabirine de ingilizce yanıt verdi

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Cihangir'de vatadanşlarla fotoğraf çekildiği sırada da CNN muhabiri Joe Duran'ın sorduğu soruya İngilizce cevap verdi. Suriyeliler hakkındaki görüşlerini soran gazeteci Joe Duran'a İmamoğlu'nun yanıtı "Suriyelileri seviyoruz, umarım ülkelerine dönerler" oldu.

CNN muhabiri Joe Duran da bu anları Twitter'dan paylaştı.

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